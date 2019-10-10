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10.10.2019 10:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербуржец заплатил чужие алименты, чтобы купить квартиру

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербуржец уплатил 400 тысяч рублей чужого алиментного долга, чтобы поскорее купить квартиру, рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Санкт-Петербургу.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Квартира, о которой идет речь, принадлежала 39-летней жительнице Выборгского района Петербурга. У нее накопилась большая задолженность - без малого 400 тысяч рублей. Половина этой суммы приходится на алименты: их петербурженка должна выплачивать на свою пятилетнюю дочь, которая живет в детском доме. Вторая половина - штраф по уголовному делу, долги за жилищно-коммунальные услуги и налоги.

В связи с этим судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении квартиры должницы. Соответственно, когда женщина решила продать квартиру и уже нашла на нее покупателя, у нее ничего не получилось.

Однако покупатель не захотел отказываться от своих планов - видимо, сделка была очень выгодной. Чтобы ускорить процесс купли-продажи, он полностью погасил долг хозяйки жилплощади. Как только 400 тысяч рублей поступили на счет районного отдела УФССП, обременение было снято, и сделка состоялась.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Долги и коллекторы Разводы и алименты
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