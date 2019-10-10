Петербуржец заплатил чужие алименты, чтобы купить квартиру

Петербуржец уплатил 400 тысяч рублей чужого алиментного долга, чтобы поскорее купить квартиру, рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Санкт-Петербургу.

Квартира, о которой идет речь, принадлежала 39-летней жительнице Выборгского района Петербурга. У нее накопилась большая задолженность - без малого 400 тысяч рублей. Половина этой суммы приходится на алименты: их петербурженка должна выплачивать на свою пятилетнюю дочь, которая живет в детском доме. Вторая половина - штраф по уголовному делу, долги за жилищно-коммунальные услуги и налоги.

В связи с этим судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении квартиры должницы. Соответственно, когда женщина решила продать квартиру и уже нашла на нее покупателя, у нее ничего не получилось.

Однако покупатель не захотел отказываться от своих планов - видимо, сделка была очень выгодной. Чтобы ускорить процесс купли-продажи, он полностью погасил долг хозяйки жилплощади. Как только 400 тысяч рублей поступили на счет районного отдела УФССП, обременение было снято, и сделка состоялась.