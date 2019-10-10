Умер художник Владимир Румянцев, создавший "Петербургских котов"

9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы. Ему было 62 года. Об этом сообщили в Музее кошки, с которым Владимир Румянцев сотрудничал десять лет и для которого в свое время создал эмблему.

Его работы знакомы многим. Милые, интеллигентные, романтичные питомцы из серии "Петербургские коты" стали своеобразным символом Санкт-Петербурга. По мотивам его акварелей оформлено пространство "Республика котов", где ежегодно сотни кошек находят своих хозяев.

Люди, которые были знакомы с Владимиром Румянцевым, говорят о нем как о добром, необыкновенно живом и вдохновляющем человеке.

В апреле этого года художник получил премию "ЗаМУРчательные люди Петербурга 2019" за вклад в создание "котокультурного" облика города.