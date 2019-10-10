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10.10.2019 10:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде задержали организаторов подпольного алкогольного цеха

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шестерых человек, организовавших крупное нелегальное производство и продажу немаркированного алкоголя в Калининградской области, задержали полицейские совместно с региональной прокуратурой.

По предварительным данным, общий ущерб от деятельности преступного сообщества составил свыше ста миллионов рублей, сообщили в МВД России. Возбуждены уголовные дела, организатор и пятеро участников задержаны полицейскими при участии Росгвардии и заключены под стражу.

Фото: iStock
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- Установлено, что незаконное производство располагалось на территории одного из предприятий в Калининграде, где был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В час изготавливалось от трех до шести тысяч бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками.

По данным полиции, организатор подпольного производства - женщина. Она распределила функции соучастников так, что одни контролировали непосредственно производство, закупали этикетки, тару, сырье и ферменты для спиртового брожения, другие принимали заявки, планировали сбыт и доставляли товар в магазины.

Во время обысков на складах и в цеху, а также по квартирам фигурантов дела обнаружено свыше ста тысяч литров немаркированного алкоголя. Изъяты этикетки, поддельные акцизные марки, банковские карты, компьютерная техника и бухгалтерская документация. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Госрегулирование оборота алкоголя
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