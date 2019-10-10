"Сотрудница собеса" украла у 92-летней петербурженки 130 тысяч рублей

Полицейские разыскивают женщину, которая похитила у 92-летней петербурженки все ее сбережения - 130 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление о произошедшем поступило в полицию Выборгского отдела вчера, 9 октября. 92-летняя пенсионерка, живущая в одном из домов на проспекте Луначарского, рассказала, что к ней пришла незнакомая женщина и представилась работником собеса. В ходе своего визита она как-то ухитрилась украсть 130 тысяч рублей. Подробности произошедшего пока не разглашаются.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).