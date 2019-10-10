В Крыму Зеленскому напомнили о месте истоков Днепра

Крым не просил и не будет просить Украину возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу, а отказ президента Владимира Зеленского наполнить это сооружение водой свидетельствует лишь о несамостоятельности главы соседнего государства. Но и о месте истока Днепра Украине стоит помнить. Об этом заявил "РГ" первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

- Сегодня Крым не нуждается в поставках воды по Северо-Крымскому каналу, потому что республике удалось упешно решить проблему водоснабжения с помощью рационального использования подземных источников, - отметил Ефим Фикс. - А от перекрытия СКК прежде всего пострадала сама Украина, где происходит заболачивание земель Херсонской области.

По мнению вице-спикера, отказываясь возобновить поставки воды на полуостров, Украина недополучает миллионы гривен в свой бюджет и тем самым прежде всего вредит своим же гражданам. Вместе с тем Фикс выразил надежду, что рано или поздно Украина и Россия смогут вернуться к добрососедским отношениям и рассмотреть вопрос о поставках воды по Северо-Крымскому каналу в интересах обеих стран.

- Но Украине стоит по-прежнему помнить, что истоки реки Днепр, наполнявшей Северо-Крымский канал, находятся совсем не на ее территории, и она может совсем остаться без воды из-за упрямства своего руководства, - отметил Фикс. - Конечно, это фантастический вариант, но Россия вполне может его реализовать. А сегодняшнее заявление Зеленского - еще одно подтверждение его несамостоятельности как главы государства. То же самое происходит на Донбассе, где националисты отказались выполнять план Штайнмайера, сорвали развод сил и достигнутые с таким трудом минские договоренности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым. "Мы в этом вопросе защищаем Украину", - отметил Зеленский, добавив, что вода в сторону полуострова в любом случае не пойдет.

400-километровый Северо-Крымский канал, построенный силами СССР и перекрытый Украиной в мае 2014 года после референдума о возвращении полуострова в состав РФ, обеспечивал Крым водой до 85 процентов. С тех пор полуостров использует только влагу из водохранилищ естественного стока и подземные запасы. До сегодняшнего дня вся инфраструктура СКК остается готовой к подаче воды с севера в случае улучшения отношений с Украиной, а в 2019 году Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции объектов Северо-Крымского канала, предусматривающий реверсную закачку воды по СКК на север полуострова воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ.