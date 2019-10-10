В Сочи женщину будут судить за смерть сына-маугли

В Сочи перед судом предстанет 34-летняя местная жительница, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своему трехмесячному сыну (часть 1 статья 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, 25 апреля 2019 года, женщина, проживавшая с мужем в съемном жилье в поселке Верхнеармянская Хобза, родила дома ребенка. При этом за новорожденным сыном она не следила, на учет в поликлинику не поставила и не предоставила возможности врачам провести осмотр младенца, необходимый для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, в том числе и врожденных. Этого мальчика в городе назвали ребенком-маугли.

23 июня состояние малыша ухудшилось, он стал отказываться от пищи, однако женщина ничего не предприняла для его спасения. Вечером 25 июня в связи с серьезным ухудшением здоровья родители доставили его в больницу, в которой, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался третьего июля.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и развития тяжелой формы дистрофии внутренних органов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд", - сообщили в ведомстве.