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10.10.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале подполковника осудили за растрату танков

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Магнитогорский гарнизонный суд вынес приговор начальнику бронетанковой службы одной из воинских частей Чебаркуля за растрату вверенного военного имущества. Подполковник сбыл частным лицам танковые приборы и узлы, которые злоумышленники впоследствии пытались вывести за границу, сообщили в четверг в УФСБ по Челябинской области.

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- Весной прошлого года осужденный похитил 28 специзделий, предназначенных для военной техники, и в дальнейшем сбыл их гражданскому лицу за 254 тысячи рублей, - сообщила представитель УФСБ Марина Горлевская. - В мае перевозивший похищенное оборудование автомобиль был задержан на трассе "Челябинск - Москва" сотрудниками УФСБ региона и военными контрразведчиками Центрального военного округа. Причиненный Минобороны РФ ущерб составил два миллиона 400 тысяч рублей.

В ходе расследования было установлено, что два южноуральца вошли в сговор с лицом, ныне объявленным в международный розыск, и с целью перепродажи за рубежом приобрели у подполковника танковое оборудование (многофункциональные электродвигатели, комбинированные приборы наблюдения командира, блоки автоматики и прочие узлы военной техники - Ред.). Часть похищенного офицер брал со склада, а часть снимал непосредственно с боевой техники под предлогом замены.

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Изобличенный подельниками офицер был задержан. Суд приговорил его к трем годам условного наказания со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Ранее за попытку контрабанды изделий военного назначения по два года условного лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей каждому получили и его гражданские соучастники, отметили в УФСБ региона.

Кстати

На Южном Урале это далеко не первый случай хищения имущества войсковых частей. В июне суд приговорил к двум годам колонии военнослужащего-контрактника, который польстился на драгоценные металлы в электронной начинке зенитно-ракетных комплексов. За полтора года он успел демонтировать оборудование на сумму в 750 тысяч рублей, которые теперь по решению суда должен вернуть государству.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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