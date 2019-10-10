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10.10.2019 10:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Регионы Уральского округа станут партнерами-конкурентами

Текст: Юлия Санатина
Особенности экономического взаимодействия субъектов РФ и муниципалитетов в современных условиях обсудили ученые-экономисты и представители власти в Екатеринбурге, где проходит V Всероссийский симпозиум по региональной экономике.

Как отмечает директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, между регионами страны сохраняется значительная разница - по темпам роста экономики, объему валового регионального продукта на душу населения и другим показателям. Это таит серьезные опасности для социально-экономического развития территорий. Впрочем, в социальном плане дисбаланс снижает планомерная политика федеральных и региональных властей.

В то же время исследования экономистов показывают: именно в различии региональных экономик таится огромный потенциал для сотрудничества. В частности, в УрФО сегодня лишь 4,3 процента ВРП приходится на межрегиональный товарообмен внутри федерального округа.

Фото: iStock
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Как отмечает завсектором территориальной конкуренции Института экономики Сергей Важенин, между субъектами РФ и муниципалитетами с начала XXI века существует серьезная конкуренция: прежде всего территории соперничают в борьбе за инвестиции, кадровый потенциал и ресурсы для обеспечения высокого уровня жизни. Согласно результатам социсследований уральских ученых, отношение экспертов к межрегиональной конкуренции меняется: если в 2007 году ее положительно оценивали 85 процентов опрошенных, то в 2019-м - лишь 69.

По мнению экономистов, как внутри макрорегиона взаимодействие субъектов приобретет новый характер - это будет конкурентное сотрудничество: 80 процентов экспертов считают, что такой симбиоз вполне возможен. Партнерство позволит увеличить экономический потенциал всех участников, но здоровая и добросовестная конкуренция сохранит плюсы рыночной экономики.

Помимо стратегических общероссийских проблем участники симпозиума обсуждают особенности финансовых и агропродовольственных рынков регионов, трансформацию индустриального комплекса старопромышленных территорий, новые тенденции в природопользовании, развитие Екатеринбурга как инновационного центра и другие вопросы.

Власть Работа власти Регионы Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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