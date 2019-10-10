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10.10.2019,  
17:47
Текст:  Светлана Цыганкова

РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В России разработали радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных дронов. Расстояние - до семи с половиной километров. Оборудование полностью сделано на отечественной электронно-компонентной базе и не имеет аналогов.

Фото: Capt. Viet Nguyen, US Army / wikimedia.org
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Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех. Разработкой радиолокаторов занимались специалисты холдинга "Росэлектроника". Станция радиоподсвета цели (РПЦ) обнаружит и сопроводит малоразмерные и малоконтрастные объекты с эффективной площадью рассеивания от 30 квадратных сантиметров. У нее также широкий диапазон скоростей и возможность полетов на малых и сверхмалых высотах. Аппаратура, зафиксировав объект, передаст о нем данные в центр управления.

Это многоканальная радиолокационная станция Ка-диапазона, имеющая небольшие размеры - 325×240×230 миллиметров. РПЦ размещается на поворотном устройстве, которое обеспечивает обзор во всех направлениях. Управлять ею можно как вручную с ноутбука, так и автоматически.

Как прокомментировал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, беспилотные летательные аппараты представляют все большую опасность. Они могут заниматься наблюдением, разведкой, нести взрывчатку, работать в том числе и в рое дронов. Традиционные методы радиолокации не дают надежного обнаружения беспилотников. А вот новое устройство успешно решает эту задачу.

На сегодняшний день уже готовы первые образцы аппаратуры, они прошли полевые испытания.

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