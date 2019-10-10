На Балтике в одном месте нашли сразу два богатых монетных клада

В Эстонии на острове Сааремаа археологи совершили очередное важное открытие, обнаружив сразу два отдельных клада серебряных монет, датируемых эпохой викингов.

Как сообщает ERR News, находка была сделана всего спустя несколько недель после того, как на том же острове Сааремаа был найден другой клад. Напомним, его главной ценностью был редкий золотой браслет возрастом около 1700 лет.

В данном случае сокровища оказались чуть моложе. Так, один из двух вновь обнаруженных кладов, которые были расположены недалеко друг от друга, датирован второй половиной X века. Он состоит из серебряных монет. Учитывая его местоположение, археологи считают, что это был капитал какого-то торговца.

Именно здесь находился торговый путь викингов, который проходил через Балтику от современного шведского острова Готланд до южного побережья Сааремаа, а затем до Ляэнского уезда и до современного Таллинна.

Второй клад датирован серединой XI века и тоже состоит из серебряных монет. По мнению археологов, вероятно, ценности были спрятаны во время беспорядков или какого-то военного конфликта, произошедшего в этом регионе.

Кстати, клады были обнаружены археологами-любителями при помощи металлодетекторов. Эксперты отмечают, что в Эстонии любители нередко совершают важные открытия. Однако подобных монетных кладов эпохи викингов в других уголках этой страны находили очень немного.

По словам Маури Киудсоо из Таллиннского университета, новая находка очень важна для понимания истории Сааремаа эпохи викингов.