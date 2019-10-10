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10.10.2019 11:21
Рубрика: Экономика

СМИ: Пластиковые карты можно будет получить в мессенджерах

Текст: Ольга Туманова
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Гражданам для получения банковских карт, возможно, больше не придется приходить в офис кредитной организации или скачивать мобильное приложение в смартфон.

Потребуется лишь сделать заявку в мессенджере. Причем не каком-то специальном, а в привычный Telegram, Viber или мессенджер от Facebook.

Фото: photoxpress
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Пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт по такой технологии собирается запустить МТС-банк в партнерстве с платформой LikeBank, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из представителей финтех-сообщества. Информацию также подтвердил основатель LikeBank Эллиот Гойхман.

По мнению банкиров, которых опросило издание, решение не станет массовым из-за ограниченности функционала предлагаемого продукта.

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