СМИ: Пластиковые карты можно будет получить в мессенджерах

Гражданам для получения банковских карт, возможно, больше не придется приходить в офис кредитной организации или скачивать мобильное приложение в смартфон.

Потребуется лишь сделать заявку в мессенджере. Причем не каком-то специальном, а в привычный Telegram, Viber или мессенджер от Facebook.

Пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт по такой технологии собирается запустить МТС-банк в партнерстве с платформой LikeBank, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из представителей финтех-сообщества. Информацию также подтвердил основатель LikeBank Эллиот Гойхман.

По мнению банкиров, которых опросило издание, решение не станет массовым из-за ограниченности функционала предлагаемого продукта.