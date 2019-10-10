СМИ сообщили о смерти вдовы Папанова, актрисы Надежды Каратаевой

Советская, российская актриса театра, кино и ТВ, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева была госпитализирована и сейчас находится в реанимации одной из московских клиник.

Что подтвердила дочь актеров, актриса Елена Папанова. При этом Елена Анатольевна опровергла ранее распространенную рядом СМИ информацию о том, что 95-летняя Караева, заслуженная артистка России, скончалась в карте скорой помощи сегодня в полдень.

"Моя мама пока жива", - сказала Папанова в телефонном разговоре с каналом 360.

Надежда Каратаева родилась в Москве в 1924 году. Сниматься начала в шестидесятые - "Ревизор", "Совесть", "Под небом Вероны", "Время собирать камни", "Сделано в СССР", "Неотложка".

Народный артист СССР Анатолий Дмитриевич Папанов скончался 5 августа 1987 года от сердечного приступа, вернувшись со съемок драмы "Холодное лето 53-го".