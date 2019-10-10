Новости

Художественный фильм о военных России в Сирии выйдет в 2020 году 18:55
Пойманную с наркотиками Бочкареву выгнали из института Жириновского 15:50
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах 15:01
В США экстренно госпитализирована певица Майли Сайрус 14:55
Главную роль в "Матрице 4" исполнит чернокожий актер 14:42

СМИ сообщили о смерти вдовы Папанова, актрисы Надежды Каратаевой

Новости
    10.10.2019, 18:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса театра, кино и ТВ, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева была госпитализирована и сейчас находится в реанимации одной из московских клиник.

Что подтвердила дочь актеров, актриса Елена Папанова. При этом Елена Анатольевна опровергла ранее распространенную рядом СМИ информацию о том, что 95-летняя Караева, заслуженная артистка России, скончалась в карте скорой помощи сегодня в полдень.

"Моя мама пока жива", - сказала Папанова в телефонном разговоре с каналом 360.

Надежда Каратаева родилась в Москве в 1924 году. Сниматься начала в шестидесятые - "Ревизор", "Совесть", "Под небом Вероны", "Время собирать камни", "Сделано в СССР", "Неотложка".

Народный артист СССР Анатолий Дмитриевич Папанов скончался 5 августа 1987 года от сердечного приступа, вернувшись со съемок драмы "Холодное лето 53-го".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН 09.10.2019
"Ходячие мертвецы" снова побили личный антирекорд по рейтингам 09.10.2019
Вышел трейлер сериала "Рассвет" - "молодежного "Безумного Макса" 09.10.2019
Вдова актера Марьянова прокомментировала итоги расследования 09.10.2019
⧣ Россия
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Семья Юлии Началовой благословила съемки телесериала о певице 09.10.2019
Адвокат продавца "Крота" прокомментировал победу над Бари Алибасовым 09.10.2019
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 08.10.2019
⧣ происшествия
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы 08.10.2019
Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева 07.10.2019
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева заговорила цитатами из классики 05.10.2019
⧣ Герои СССР