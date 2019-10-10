СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка

В Лондоне на 61-м году скончался бывший владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов. На территории России против него было возбуждено уголовное дело. Мужчина скрывался от правосудия в Великобритании.

"Это тяжелая новость для меня, мы были близкими друзьями. Я знал его со студенческих лет: мы учились на одном факультете, только он был старше меня на год. Хотелось бы выразить глубокие соболезнования его семье", - рассказал заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, которого цитирует издание "Коммерсант".

Напомним, что Уралтрансбанк лишился лицензии осенью прошлого года в связи с систематическим занижением величины принимаемого кредитного риска. Позже организацию признали банкротом.