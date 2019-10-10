Сотрудник Пентагона задержан за распространение секретных данных

В американском штате Вирджиния задержан сотрудник Разведывательного управления министерства обороны США 30-летний Генри Фриз. Его обвиняют в передаче секретных сведений журналистам. От своих обязанностей он отстранен.

Речь идет о данных, касающихся систем вооружения другой страны, передает ТАСС. Всего он передал СМИ в 2018 и 2019 годы пять отчетов разведки. Информация была использована не менее чем восьми новостных статьях.

Предположительно, Фриз "состоял в романтических отношениях" с одним из корреспондентов, которым передавал данные. Его разоблачили в результате прослушки и записи телефонного разговора. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.