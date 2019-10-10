Новости

Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
Художественный фильм о военных России в Сирии выйдет в 2020 году 18:55
СМИ сообщили о смерти вдовы Папанова, актрисы Надежды Каратаевой 18:14
Пойманную с наркотиками Бочкареву выгнали из института Жириновского 15:50

Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк

Поп-музыка
    10.10.2019, 21:17
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский певец Стас Михайлов призвал общественность прекратить спекулировать на трагедии актрисы Заворотнюк, по состоянию которой по-прежнему нет надежных, официальных сведений, а лучше помолиться за здоровье Анастасии.

Как отметил Стас в своем Instagram, "в настоящее время Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки". И это очень дурно!

"Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти!", - призвал певец. Написав, что хоть он человек и "далекий от всего, что происходит в СМИ и Интернете", но в этот раз поток такой, что тревожная информация достигла и его поля зрения. И он не может молчать.

В комментариях - одобрение слов артиста, множество пожеланий здоровья Анастасии и благодарности. В том числе от дочери актрисы. "Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи", - написала Анна Заворотнюк.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах 15:01
В США экстренно госпитализирована певица Майли Сайрус 14:55
Главную роль в "Матрице 4" исполнит чернокожий актер 14:42
Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН 09.10.2019
"Ходячие мертвецы" снова побили личный антирекорд по рейтингам 09.10.2019
⧣ Россия
Фото: ТАСС
Вдова актера Марьянова прокомментировала итоги расследования 09.10.2019
Семья Юлии Началовой благословила съемки телесериала о певице 09.10.2019
Адвокат продавца "Крота" прокомментировал победу над Бари Алибасовым 09.10.2019
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 08.10.2019
Певец Марчелло Джордани умер от сердечного приступа 08.10.2019
Умер основатель Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм 08.10.2019
⧣ телевидение
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы 08.10.2019
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее появлении на публике 02.10.2019
Галустян и Светлаков будет вести телешоу "Русские не смеются" 02.10.2019