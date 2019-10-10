Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк

Российский певец Стас Михайлов призвал общественность прекратить спекулировать на трагедии актрисы Заворотнюк, по состоянию которой по-прежнему нет надежных, официальных сведений, а лучше помолиться за здоровье Анастасии.

Как отметил Стас в своем Instagram, "в настоящее время Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки". И это очень дурно!

"Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти!", - призвал певец. Написав, что хоть он человек и "далекий от всего, что происходит в СМИ и Интернете", но в этот раз поток такой, что тревожная информация достигла и его поля зрения. И он не может молчать.

В комментариях - одобрение слов артиста, множество пожеланий здоровья Анастасии и благодарности. В том числе от дочери актрисы. "Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи", - написала Анна Заворотнюк.