Трамп пообещал поговорить со сбившей британского подростка женой дипломата

В США "поговорят" с женой американского дипломата Анной Сакоолас, которая является предполагаемой виновницей смертельного ДТП в Великобритании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

После аварии, в которой погиб 19-летний британец Гарри Данн, женщина улетела в США, а власти Великобритании требуют, чтобы она вернулась для участия в расследовании. "Мы поговорим с ней", - заверил журналистов глава Белого дома, пишет РИА Новости.

Напомним, авария произошла в августе. Первоначальные результаты расследования показали, что Гарри находился на своей полосе во время движения, когда женщина неожиданно выехала на встречную полосу, врезавшись в мотоцикл подростка. Она скрылась с места происшествия, не пройдя экспертизу, и вскоре сбежала на родину.

В среду британский премьер Борис Джонсон в телефонном разговоре попросил Трампа поспособствовать возвращению женщины для сотрудничества с полицией. Президент США выразил соболезнования семье погибшего, при этом лидеры согласились "совместно найти решение этой проблемы в ближайшее время".