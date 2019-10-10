Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна

Три с половиной тысячи женщин посетили отборочный матч чемпионата мира 2022 года между командами Ирана и Камбоджи. Встреча завершилась со счетом 14:0, три мяча записал на свой счет нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

Запрет для посещения футбольных матчей для женщин был снят после вмешательства со стороны ФИФА. А поводом послужил инцидент с Сахар Ходаяри, совершившей попытку самоубийства из-за того, что ей грозил тюремный срок за посещение стадиона. Девушка в итоге скончалась в больнице, а эта история шокировала весь мир.

На матч против Камбоджи ФИФА направила в Иран специальную делегацию, одним из участников которой является известный в прошлом футболист сборной Франции Юрий Джоркаефф. По итогам поездки они представят отчет, в котором будет указано, действовали ли какие-то ограничения для женщин или нет.

Что касается самого матча, то он завершился со счетом 14:0, а нападающий "Зенита" Сердар Азмун сделал хет-трик. ТАСС сообщает о том, что встречу посетили примерно 3,5 тысячи иранских женщин.