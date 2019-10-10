Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Американские правоохранители задержали двух иностранцев, которые, предположительно, являлись информаторами Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа.

По некоторым данным, 9 октября были арестованы граждане Украины Лев Парнас и Игорь Фруман, передает издание The Wall Street Journal. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Указанные лица имеют свой бизнес на территории штата Флорида. В настоящее время мужчины находятся под следствием офиса прокуратуры Манхэттена. Ожидается, что они предстанут перед судом 10 октября.

Журналисты пишут, что Парнас и Фруман весной прошлого года присутствовали на ужине с Дональдом Трампом и встречались с сыном американского лидера.

Предприниматели жертвовали деньги на избирательные кампании Республиканской партии США, в том числе на кампанию Трампа. По данным Федеральной избирательной комиссии, в мае 2018 года они перечислили 325 тысяч долларов фонду America First Action, который связывают с Дональдом Трампом.