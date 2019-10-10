Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин

Украинские силовики обстреляли пригород Донецка. В частности, от действий Киева пострадал поселок Спартак, в направлении которого было выпущено более 40 мин калибром 120 миллиметров. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины, по направлениям Опытное - Спартак выпущено 43 мины калибром 120 миллиметров", - цитирует РИА Новости заявление представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ДНР также сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. ВСУ выпустили по территории ДНР около 60 мин и снарядов, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов - 117 единиц", - сказал представитель ДНР.