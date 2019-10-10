Ушаков: Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября

Президент России Владимир Путин 14 октября посетит с государственным визитом в Саудовскую Аравию, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Предыдущая поездка главы государства в королевство состоялась в 2007 году, в октябре 2017-го впервые в истории в России с визитом побывал король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд.

Отношения Москвы и Эр-Рияда развиваются динамично: в прошлом году товарооборот вырос на 15%, а в январе-июле текущего года - еще на 38%. "Что очень важно - недавно учрежден российско-саудовский экономический совет. В него вошли представители крупного бизнеса обеих стран, около 20 представителей с каждой стороны", - отметил Юрий Ушаков.

В Эр-Рияде Владимир Путин проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Мухаммедом. Помимо двусторонней проблематики, стороны обсудят ситуацию на мировом рынке углеводородов, а также актуальные вопросы международной безопасности "с акцентом на положение в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, будет идти разговор о ситуации в Сирии, в зоне Персидского залива, о палестино-израильском урегулировании". По итогам встречи запланировано подписание совместных документов.