В ДНР и ЛНР заявили о последней возможности Киева отвести силы в Донбассе

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках завили о последней возможности Киева отвести силы в Донбассе.

"Завтра, 11 октября, в полдень представители Народной милиции ДНР снова запустят сигнальную ракету. Однако завтрашний день является последней возможностью для устранения нарушений", - заявила представитель ДНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова, на которую ссылается агентство РИА Новости.

Предпринятая 10 октября очередная попытка отвести силы в районе Петровского окончилась неудачей по вине украинских силовиков.

По словам Никоноровой, в случае саботажа Киевом отвода сил "процесс возобновления разведения будет считаться невыполненным" по вине украинских властей.