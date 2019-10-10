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10.10.2019 18:16

В ДНР и ЛНР заявили о последней возможности Киева отвести силы в Донбассе

Текст: Александр Ленин

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках завили о последней возможности Киева отвести силы в Донбассе.

Между украинскими подразделениями на Донбассе произошло столкновение
ЛНР: Разведение сторон в районе Золотого снова сорвано

"Завтра, 11 октября, в полдень представители Народной милиции ДНР снова запустят сигнальную ракету. Однако завтрашний день является последней возможностью для устранения нарушений", - заявила представитель ДНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова, на которую ссылается агентство РИА Новости.

Предпринятая 10 октября очередная попытка отвести силы в районе Петровского окончилась неудачей по вине украинских силовиков.

По словам Никоноровой, в случае саботажа Киевом отвода сил "процесс возобновления разведения будет считаться невыполненным" по вине украинских властей.

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