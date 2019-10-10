Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном"

Очередной оборот торжества цифровых навыков, пугающе демонстрирующий, что вот-вот, и сбудутся пророчества фантастов - надобность в живых актерах в кино отпадет.

На YouTube-канале анонимного проекта Ctrl Shift Face опубликован очередной распрекрасный, шестиминутный deepfake-ролик, в котором лица актеров Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон постепенно и крайне убедительно переехали посредством революционных технологий к персонажам первых "Людей в черном". В исполнении Винсента Д`Онофрио и Шивон Фэллон.

Ранее, напомним, эти же деятели "пересадили" лицо Аль Пачино Роберту Де Ниро в "Таксисте" Скорсезе. Да так, что село как влитое. И изваяли еще ряд не менее занимательных вампук. Вроде "Терминатора 2" со Сталлоне.