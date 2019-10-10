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"ВКонтакте" запустил необычную игру для всех желающих

Текст:   Антон Благовещенский
10.10.2019,  
16:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соцсеть "ВКонтакте" в честь своего 13-летия запустила для всех своих пользователей игру Pixel Battle. Ее участникам предлагается совместными силами создавать большую пиксельную картину, но есть одно условие - закрашивать можно не больше одного пикселя в минуту.

Для того чтобы создать полноценный рисунок, пользователям необходимо объединиться, подготовиться и действовать согласованно. Играть можно от своего имени или от имени сообщества. Наиболее активные игроки и паблики выходят в топ и отображаются наверху.

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На полотне также скрыты особые пиксели - игроки, которые смогут их зарисовать, получат доступ к расширенным возможностям. Например, смогут закрашивать несколько пикселей за минуту, "взрывать" соседние точки или "замораживать" их.

Аналогичные "батлы" регулярно проводятся и на других популярных площадках - например, на сайте Reddit.

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