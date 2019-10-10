Volkswagen начал продажи Amarok с самым мощным мотором

На российском рынке стартовали продажи пикапа Volkswagen Amarok с мотором на 258 л.с. Как уточнили в компании, это самый мощный силовой агрегат в классе.

Новый двигатель 3.0 V6 TDI доступен для версий Aventura и Highline. Он идет в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом. Мотор имеет крутящий момент в 580 Н*м и соответствует стандартам Евро-5.

Особенность силового агрегата - функция Overboost, позволяющая на короткое время увеличить мощность еще на 13,6 л.с. - до 272 л.с.

Версии пикапа Highline и Aventura в стандартной комплектации имеют биксеноновые передние фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, хромированный задний бампер, инфомедиа-систему с цветным сенсорным дисплеем, а также камеру заднего вида. Amarok Aventura отличается дугой Sportsbar в цвет кузова, 20-дюймовыми колесными дисками Talca серого цвета Dark Graphite с эффектом алмазной шлифовки, сиденьями ergoComfort для водителя и переднего пассажира с функцией электрической регулировки в 14-ти направлениях.

Цена на Amarok с новым двигателем начинается от 3 474 900 рублей.

Ранее Volkswagen показал, как будет выглядеть следующий Golf. Кроме этого, компания начала тестировать новый купе-кроссовер.