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10.10.2019 19:09
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen начал продажи Amarok с самым мощным мотором

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

На российском рынке стартовали продажи пикапа Volkswagen Amarok с мотором на 258 л.с. Как уточнили в компании, это самый мощный силовой агрегат в классе.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Новый двигатель 3.0 V6 TDI доступен для версий Aventura и Highline. Он идет в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом. Мотор имеет крутящий момент в 580 Н*м и соответствует стандартам Евро-5.

Особенность силового агрегата - функция Overboost, позволяющая на короткое время увеличить мощность еще на 13,6 л.с. - до 272 л.с.

Фото: Пресс-служба Daihatsu.
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Версии пикапа Highline и Aventura в стандартной комплектации имеют биксеноновые передние фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, хромированный задний бампер, инфомедиа-систему с цветным сенсорным дисплеем, а также камеру заднего вида. Amarok Aventura отличается дугой Sportsbar в цвет кузова, 20-дюймовыми колесными дисками Talca серого цвета Dark Graphite с эффектом алмазной шлифовки, сиденьями ergoComfort для водителя и переднего пассажира с функцией электрической регулировки в 14-ти направлениях.

Цена на Amarok с новым двигателем начинается от 3 474 900 рублей.

Ранее Volkswagen показал, как будет выглядеть следующий Golf. Кроме этого, компания начала тестировать новый купе-кроссовер.

#Volkswagen