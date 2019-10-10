Впервые за 10 лет в Сингапуре обвинили в хранении огнестрельного оружия

Прокуратура Сингапура предъявила в четверг обвинения двум гражданам страны в незаконном хранении огнестрельного оружия. Это стало первым подобным случаем за последние 10 лет, утверждает издание The Straits Times.

По данным полиции, 24-летний Мухамад Икрам и 25-летний Амирул Асираф были арестованы во вторник во время совместной операции правоохранительных органов и Центрального бюро по борьбе с наркотиками. Во время обысков у молодых людей были изъяты пистолеты.

Установлено, что огнестрельное оружие не использовалось, пишет ТАСС. В случае, если задержанные будут признаны виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы, а также телесное наказание - шесть ударов ротанговыми палками.