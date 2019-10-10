Захарова назвала отношения РФ и КНР примером для других государств

- Сегодня все политологи, представители властей, главы государств говорят о том, что мир переживает глобальные изменения и потрясения. Без сохранения стабильности, без сохранения "маяков" в международных отношениях не обойтись, - констатировала дипломат.

- Диалог между Россией и Китаем, вклад наших стран в международные отношения как раз является тем камертоном, на который мир может ориентироваться, - уверена Захарова.

- Совершенно необязательно, чтобы у России и Китая полностью совпадали взгляды на те или иные вопросы. У нас могут быть и разные задачи, и разные цели. Они могут совпадать полностью или частично. Но при этом мы выстраиваем наш диалог на основе взаимного уважения. Это означает, что мы принимаем во внимание интересы друг друга. Мы находим возможности вести диалог с учетом интересов каждой из сторон. Это и есть пример того, как мир может выстраивать отношения в будущем. Эти факторы говорят о том, что наши отношения могут стать отличным символом нового миропорядка, - резюмировала Захарова.