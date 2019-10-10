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10.10.2019 18:56
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Захарова назвала отношения РФ и КНР примером для других государств

Российско-китайское взаимодействие является примером международных отношений и делает колоссальный вклад в обеспечение глобальной стабильности: об этом в эксклюзивном интервью информационной службе "Россия-Китай: главное" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова оценила вклад России и Китая в обеспечение глобальной стабильности. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Мария Захарова оценила вклад России и Китая в обеспечение глобальной стабильности. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Мария Захарова оценила вклад России и Китая в обеспечение глобальной стабильности. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

- Сегодня все политологи, представители властей, главы государств говорят о том, что мир переживает глобальные изменения и потрясения. Без сохранения стабильности, без сохранения "маяков" в международных отношениях не обойтись, - констатировала дипломат.

- Диалог между Россией и Китаем, вклад наших стран в международные отношения как раз является тем камертоном, на который мир может ориентироваться, - уверена Захарова.

- Совершенно необязательно, чтобы у России и Китая полностью совпадали взгляды на те или иные вопросы. У нас могут быть и разные задачи, и разные цели. Они могут совпадать полностью или частично. Но при этом мы выстраиваем наш диалог на основе взаимного уважения. Это означает, что мы принимаем во внимание интересы друг друга. Мы находим возможности вести диалог с учетом интересов каждой из сторон. Это и есть пример того, как мир может выстраивать отношения в будущем. Эти факторы говорят о том, что наши отношения могут стать отличным символом нового миропорядка, - резюмировала Захарова.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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