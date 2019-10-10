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Текст:   Татьяна Замахина 
15:32 10.10.2019

Законопроект о компенсациях жертвам горе-строителей прошел второе чтение

Не только обманутые дольщики, но и другие пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков граждане смогут получить компенсации. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме. Депутаты изменили документ - были внесены поправки, касающиеся сроков создания жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и прав на получение компенсации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициатива посвящена выплате возмещения членам кооперативов, созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков. Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика.

Возмещение членам ЖСК будет выплачиваться по рыночной стоимости жилья из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фото: iStock
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Депутаты в рамках второго чтения сняли ограничения по дате создания ЖСК - в первоначальной редакции стоял срок до 1 июля.

Как пояснил один из авторов документа, спикер ГД Вячеслав Володин, такое решение связано с тем, что после 1 июля уже создано несколько ЖСК в ходе процедуры банкротства. Кроме того, в версии основного чтения депутаты очень детально прописали саму процедуру возмещения.

- Теперь, если член ЖСК претендует на получение возмещения, он прекращает свое членство в ЖСК, это происходит автоматически, - пояснил глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. - Но к фонду защиты прав участников долевого строительства передается право требования по тем обязательствам, которые есть у члена этого ЖСК перед самой организацией.

Согласно уточнению, сумма возмещения должна быть не меньше той, которую человек уплатил за квартиру, и тех взносов, которые дополнительно он делал в течение деятельности ЖСК.

- Определяется она так же, как и для обманутых дольщиков, путем оценки текущей рыночной стоимости этой недвижимости, - добавил Николаев.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Между тем, средства на компенсации уже поступили из федерального бюджета. Документ будет принят в приоритетном порядке, и это позволит "до конца года многим людям помочь", отметил Володин.

Третье чтение запланировано на 15 октября.

Ранее глава нижней платы объяснял, что пока право на компенсации имеют только обманутые дольщики. Сложившаяся ситуация ставит участников жилищно-строительных кооперативов в неравное положение по сравнению с ними.

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