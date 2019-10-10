Жертвами обстрелов Сирии турецкими военными стали пять человек

Арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) заявила, что жертвами турецких обстрелов стали пять мирных жителей. Еще десятки человек получили ранения, передает Reuters. Официальные сведения о числе погибших и пострадавших среди гражданского населения не поступали.

Ранее минобороны Турции сообщило об обстреле с помощью ВВС и средств огневой поддержки 181 объекта, "относящегося к террористической организации". Тогда поступала информация о 10 погибших и 20-30 раненых.

Обстрелам со стороны Турции подверглись такие города как Рас эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышли, Дарбасия. Ведется массовая эвакуация жителей приграничных районов.

Напомним, Турция начала военную кампанию в северной Сирии к востоку от реки Евфрат. Операция "Источник мира" нацелена на создание буферной зоны между Турцией и курдскими отрядами народной самообороны.