Десантники Союзного государства примут участие в учении в Брестской области

Десантники Союзного государства готовятся к совместным пятидневным маневрам, которые через десять дней стартуют на полигоне Брестский, информирует сайт министерства обороны Беларуси, уточняя, что их проведение поручено командующему силами специальных операций Вооруженных Сил РБ.

Для участия в тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает военное ведомство, уже 12 октября в Брест прибудет парашютно-десантный батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных Сил России. От белорусской стороны в маневрах примет участие десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской бригады.

Военнослужащим предстоит преодолевать водную преграду на штатной технике, совершать прыжки с парашютом, в том числе ночью. Кроме того, предусмотрено участие авиационного компонента с привлечением беспилотных авиационных комплексов, вертолетов Ми-8 и Ми-24, самолетов Ил-76 МД и Як-130.

Предусмотрены для десантников и культурно-досуговые мероприятия, во время которых, в частности, российские военнослужащие смогут ознакомиться с достопримечательностями Брестской области, сообщают местные новостные порталы.