Фото: Ким Кардашьян приняла крещение в монастыре в Армении

38-летняя Ким Кардашьян, американская актриса, модель, звезда реалити-шоу, и ее сестра Кортни Кардашьян 10 октября приняли крещение в Эчмиадзинском монастыре в Армении. При крещении Ким получила имя Эгине, Кортни - Гаяне.

Высокодуховные фото с таинства модель опубликовала в своем Instagram. Между другими снимками - не столь высокодуховными, а где-то даже и вовсе разнузданными.

"Спасибо Армении за ​​незабываемую поездку. Я очень счастлива, что приняла крещение вместе со своими детьми в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, главном соборе Армении, Ватикане Армянской Апостольской Церкви", - подписала Ким один из снимков. Добавив, что церковь, в которой она крестилась, была построена в 303 году нашей эры.

На следующих фото - Ким со своими детьми, в частности - дочерью Норт (она была крещена в 2015 году в Иерусалиме), и с сестрой и детьми во время службы.

Ранее сестры Кардашьян крестили в Эчмиадзинском монастыре сыновей.