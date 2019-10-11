Закон Республики Калмыкия от 08 октября 2019 года № 66-VI-З "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Калмыкия на 2020 год"

Принят Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия 4 октября 2019 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Калмыкия в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2020 год в размере 8242 рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков

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