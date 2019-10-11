Кучеров и партнеры растерзали "Торонто"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" растерзала "Торонто" - 7:3. На счету лидера "молний" Никиты Кучерова четыре очка.

Матч против "Тампы-Бэй" надолго станет для "Торонто" ночным кошмаром. Уже в первом периоде команды забросили семь шайб - "молнии" этот отрезок выиграли 4:3. В последующих периодах "Тампа-Бэй" лишь наращивала свое преимущество - 7:3.

Как всегда ярко отыграло первое звено "молний", игроки которого в сумме набрали 11 очков. Лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров забросил две шайбы, а также дважды ассистировал партнерам. На счету Стива Стэмкоса 1+3, Брэйдена Пойнта - 2+1. Также голевую передачу сделал защитник "молний" Михаил Сергачев. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков.

В составе "Торонто" Илья Михеев набранными очками не отметился.

После матча главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок был категоричен. "Я расстроен, - сказал он. - Мы не смогли правильно сыграть сегодня. Для нас этот вечер явно не был хорошим".