Нагорный выиграл самое престижное золото ЧМ по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал "золото" чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье. Артур Далалоян, который выиграл этот титул в прошлом году в Дохе, на этот раз получил "серебро". Бронзовым призером в Штутгарте стал украинец Олег Верняев.

По итогам шести упражнений (вольные, конь, опорный прыжок, кольца, брусья, перекладина) Нагорный набрал 88,772 балла. Далалоян, которому не удалось приземление после опорного прыжка, сразу опустился в турнирной таблице после третьего вида, но собрался и показал второй результат (87,165 балла).

Верняев поднялся на пьедестал с суммой 86,973 балла, несмотря на то, что по итогам квалификации не попал в шестерку сильнейших.

Помимо медалей, 12 лучших гимнастов получили олимпийские лицензии в Токио-2020.

В личном абсолютном первенстве сборная России еще раз доказала, что является сейчас лидером в мужской гимнастике. Напомним, чуть ранее наши спортсмены выиграли командное многоборье - впервые за 28 лет выступлений на чемпионатах мира.