Навигатор Судного дня показали на фото

В США вышла Книга Мартина Миллера, посвященная одному из потрясающих технологических прорывов холодной войны, системе наведения баллистических ракет AIRS.

В 70-х годах Советский Союз значительно повысил точность своих МБР и оснастил их разделяющимися головными частями. Так, тяжелая ракета Р-36 ("Сатана" по классификации НАТО) несла 10 термоядерных блоков индивидуального наведения и 40 ложных целей. В Пентагоне заговорили о возможности СССР нанести внезапный обезоруживающий удар: небольшим количеством ракет вывести из строя большую часть ядерного арсенала США, - сохранив при этом часть своего арсенала для выжигания городов и мирного населения (как сами США сделали это с Хиросимой и Нагасаки). Перед американскими военными встала неприятная дилемма: либо наносить ответный удар оставшимися ракетами по пусковым установкам советских ракет, не оставив в запасе ничего, либо начинать бомбардировать гражданское население Советского Союза, провоцируя неминуемый и сокрушительный ответ. В итоге выбор пал на тяжелые высокоточные ракеты для поражения советских пусковых шахт.

Программа получила название "экспериментальная ракета" (Missile, eXperimental, MX). В ее рамках была сконструирована тяжелая МБР LGM-118 Peacekeeper с 10 боеголовками и фантастической для тех времен точностью. Коэффициент вероятного отколонения "Миротворца" от цели составлял 40 метров. Для сравнения - у стоящих сейчас на вооружении МБР Minuteman III КВО в шесть раз больше. LGM-118 предназначалась для хирургических ударов по пусковым шахтам советских Р-36 и главным в этом деле была система наведения. Она была такой же фантастической, как КВО.

"Блок инерциального наведения AIRS безусловно, был главным фактором, оправдывающим существование очень дорогой ракеты Peacekeeper, и самой изысканной технологией времен холодной войны", пишет The Drive. Сфера диаметром 27 сантиметров и весом 17 килограммов плавала в маловязкой фторуглеродистой жидкости, движение которой поддерживал постоянно тработающий турбонасос. Внутри сферы находились гироскопы на газовых опорах и прецизионные измерители линейных скоростей. Каждый гироскоп стоил 300 тысяч долларов в ценах 70-х годов, блок наведения состоял из 19 тысяч частей и собирался вручную за шесть месяцев. Зато AIRS не нуждалась в выставлении горизонта и азимута - благодаря этому для приведения Peacekeeper в боевую готовность требовалось 30 секунд, - и автоматически калибровалась каждый 12 часов.

В 1986 году ракета LGM-118 была принята на вооружение, но прослужила недолго - согласно договору СНВ-II тяжелые МБР с разделяющимися частями были сняты с производства и боевого дежурства. Что же до AIRS, то с ней произошло то же самое, что и с механическими часами или фотоаппаратами: цифровые технологии погубили совершество. Сейчас обеспечивающие сантиметровую точность блоки наведения с кольцевыми лазерными гироскопами и GPS достигли микроскопических размеров и стоят копейки. Ими оснащают любые боеприпасы - вплоть до артиллерийских снарядов.