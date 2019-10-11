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11.10.2019,  
12:02
Текст:  Алексей Брусилов

Необычная версия БТР-80 замечена на полигоне Мулино

На учениях "Эшелон-2019", проходивших в Нижегородской области, были замечены не совсем обычные БТР-80.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Эта версия бронетранспортеров имеет оборудование, установленное на перспективных унифицированных платформах, таких как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг".

Речь идет о программно-техническом комплексе: на машинах видны специальные антенны подключения к автоматизированной системе управления войсками в тактическом звене. В правой передней части корпусов также смонтированы датчики глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Такие средства значительно улучшают управляемость подразделений как в мирных, так и в боевых условиях, обеспечивают данными о противнике и помогают хорошо ориентироваться на местности.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
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Испытания оборудования проводилось в одном из соединений Западного военного округа. Как считают военные эксперты, полученный опыт позволит в будущем эффективнее осваивать технику нового поколения.

Специальные учения "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения вооруженных сил государств - членов ОДКБ проходили с 8 по 10 октября.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в них были задействованы военнослужащие России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана - всего 900 специалистов и свыше 250 образцов военной и специальной техники.

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