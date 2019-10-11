Новый концепт Toyota LQ заботится о человеке и природе

Toyota продолжает раскрывать информацию о премьерах, которые подготовила для автосалона в Токио. На подмостках мотор-шоу дебютирует футуристичный концепт LQ с искусственным интеллектом и четвёртым уровнем системы автопилота.

Искусственный интеллект автомобиля имеет своё имя - Юи (Yui). Он может поговорить с вами, подобрать музыку в соответствии с вашими интересами, понять, когда вам нужно помочь расслабиться или же взбодриться - практически как жена в первые годы супружеской жизни.

В создании ассистентов для Toyota LQ принимали участие многие известные компании, среди которых Panasonic. Совместно с ней был разработан автоматический парковщик с камердинером, который высадит водителя и пассажира там, где удобно, и сам отправится на поиски свободного места.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Алгоритмы были значительно улучшены: теперь зазор между машинами на парковке составляет всего 20 см. Также Panasonic помогал с разработкой прогрессивного проекционного дисплея, который может отображать данные перед автомобилем на расстоянии от 7 до 41 метра.

Впервые в мире на автомобиле реализована функция, помогающая водителю расслабиться или наоборот взбодриться.

В сиденье установлены баллоны, и когда система определяет, что водитель устал и начал терять концентрацию, в них поступает воздух: надувшийся в районе поясницы баллон помогает человеку удерживать вертикальное положение, а подаваемый прохладный воздух помогает прийти в себя. Когда же активирован автопилот, можно включить режим релаксации: баллоны будут надуваться и сдуваться, стимулируя брюшное дыхание.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota LQ оказался не эгоистом и может помогать окружающим. Концепт получил цифровое микрозеркальное устройство, установленное в фарах, которое проецирует на асфальт подсказки: например, о разбитом участке дороги или случившемся ДТП.

И ещё одна необычная сторона концепта - специальное каталитическое покрытие на кулере радиатора, которое помогает разлагать озон на кислород. По измерениям компании, за час езды из тысячи литров воздуха было "обезврежено" до 60% токсичного для человека газа. В будущем компания рассматривает возможность нанесения такого покрытия на серийные машины.

Toyota LQ будет доступен для тест-драйва, правда, только в следующем году (с июня по сентябрь), и в Японии.

Напомним: на Токийском автосалоне Toyota представила концепт второго поколения водородного седана Mirai - его серийная версия появится до конца 2020 года.