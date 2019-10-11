Путин поздравил президента Кубы с избранием

Российский лидер Владимир Путин поздравил с избранием на пост президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Решение Национальной ассамблеи свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, о признании ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития страны", - отметил в послании Путин.

Москва придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства с Кубой, заверил российский лидер.

Ожидается визит Диас-Канеля в Россию, и президент РФ уверен, что он послужит расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Путин пожелал кубинскому лидеру успехов во главе государства, крепкого здоровья и благополучия.