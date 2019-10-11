Под Тулой семь человек пострадали в ДТП

В Тульской области семь человек пострадали в аварии с участием двух автомобилей.

По информации ГУМЧС по Тульской области, 11 октября на 266-м километре трассы М-2 "Крым" произошло столкновение автомобилей Lada Largus и Hyundai Elantra.

Прибывшие на место спасатели для извлечения пострадавших применяли аварийно-спасательный инструмент "Спрут". Всего в ликвидации последствий аварии от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики МЧС России, по предварительным данным, пострадали семь человек, детей среди них нет.