Школу под Липецком эвакуировали из-за перцового баллончика

В средней школе № 1 села Измалково Липецкой области началась проверка после распыления перцового баллончика, из-за которого пришлось экстренно эвакуировать всех детей.

Полиция в Липецкой области расследует обстоятельства ЧП, произошедшего во время уроков в сельской школе.

- В 10:40 в полицию поступило сообщение о том, что в школе села Измалково предположительно распылен перцовый баллончик. На место выехали сотрудники полиции, ученики и учителя были своевременно выведены из здания школы, - рассказали "РГ" в региональном УМВД.

По данным полиции, отравления и серьезных аллергических реакций после ЧП удалось избежать, во время инцидента никто не пострадал. Однако учебный процесс в школе пришлось приостановить.

Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего.

- Предполагаемый виновник уже установлен, - рассказали в УМВД.

Имя и возраст ученика, который принес в учебное заведение баллончик, полиция пока не раскрывает.