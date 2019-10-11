Новости

Канал HBO заказал сериал по культовой трилогии "Маньяк-полицейский" 16:30
В Ростове задержан сбежавший из колонии заключенный 16:27
Школу под Липецком эвакуировали из-за перцового баллончика 16:24
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов 16:23
Омбудсмен после ЧП в Саратове потребовала ужесточить наказание детоубийцам 16:22
Найдены 5000-летние захоронения культуры шаровидных амфор 16:12
Антон Алиханов: Уход Леонова - это утрата для всех нас 16:09
Лукашенко призвал лидеров СНГ помочь Зеленскому остаться у власти 16:09
В Ижевске подростки избили девочку 16:04
Фото: Жители Удмуртии не нашли дороги после ее открытия 15:54
В Египте раскопали древнюю "промышленную зону" 15:54
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП 15:40
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту 15:30
Володин: Имя Алексея Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики 15:30
В Оренбуржье подростка осудили за убийство 10-летнего мальчика 15:28
Две россиянки номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе 15:28
Фото: Ким Кардашьян приняла крещение в монастыре в Армении 15:27
Брюссель ответил Эрдогану на угрозы выпустить беженцев в ЕС 15:10
Бык поднял на рога животновода из Нижегородской области 15:06
В Кемерове открыли "комнату страха" для газоспасателей 15:02
Эксперт оценил идею проверять водителей на хронический алкоголизм 15:01
Тина Канделаки провела зарядку для четырех тысяч нижегородцев 14:55
В Саратове простятся с трагически погибшей школьницей 14:49
В рамках чемпионата KidSkills в Москве пройдут мастер-классы для детей 14:32
Аксенов заявил о единой стратегии развития Крыма и Севастополя 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Школу под Липецком эвакуировали из-за перцового баллончика

Текст: Анна Скудаева (Липецк)

В средней школе № 1 села Измалково Липецкой области началась проверка после распыления перцового баллончика, из-за которого пришлось экстренно эвакуировать всех детей.

Полиция в Липецкой области расследует обстоятельства ЧП, произошедшего во время уроков в сельской школе.

В тульской кадетской школе произошла вспышка кишечной инфекции

- В 10:40 в полицию поступило сообщение о том, что в школе села Измалково предположительно распылен перцовый баллончик. На место выехали сотрудники полиции, ученики и учителя были своевременно выведены из здания школы, - рассказали "РГ" в региональном УМВД.

По данным полиции, отравления и серьезных аллергических реакций после ЧП удалось избежать, во время инцидента никто не пострадал. Однако учебный процесс в школе пришлось приостановить.

Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего.

- Предполагаемый виновник уже установлен, - рассказали в УМВД.

Имя и возраст ученика, который принес в учебное заведение баллончик, полиция пока не раскрывает.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о подготовке встречи "в нормандском формате"
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Путин заявил, что письма мировым лидерам по ракетам остались без ответа
Стало известно имя нового посла США в России
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка