"Сокровища музеев России" бесплатно покажут в Воронеже

Царские парсуны, жанровые картины передвижников и "соцреализм с человеческим лицом" - три века отечественной живописи можно обозреть за полчаса, посетив необычную экспозицию в областном музее имени И. Крамского.

Но лучше, конечно, задержаться подольше.

"Сокровища музеев России" - это 40 полотен, хранящихся в разных концах страны. От Архангельска до Курска, от Калининграда до Перми.

Икона убиенного царевича Димитрия привезена из Переславля-Залесского, выразительный репинский портрет Леонида Андреева - из Омска (специально для выставки его добыли из запасников), картина "Интуристы в Ленинграде" обычно скрывается в фондах московского центра "РОСИЗО".

- Экспозиция создана как продолжение мультимедийного проекта "Россия - моя история". Год назад мы отобрали 280 работ из полусотни музеев 39 регионов, чтобы познакомить людей с развитием отечественной живописи. По этим картинам можно восстановить и вехи истории страны. Год назад "Сокровища музеев России" были представлены в московском Манеже и привлекли 250 тысяч человек. Логичным было желание показать проект за пределами столицы, - рассказал научный координатор выставки Иван Привалов. - Мы возвращаемся к идее передвижников - картины должны приезжать к зрителям, а не наоборот.

Снарядить сотни полотен в большой тур по стране оказалось сложно с точки зрения логистики. К тому же многие провинциальные музеи не хотели разлучаться со своими шедеврами. В итоге кураторы вычленили из московской подборки наиболее "мобильные" работы, в основном небольшого формата, поделили на три части и отправили по трем разным маршрутам. К настоящему моменту проект охватил восемь городов. Воронеж, Астрахань и Омск - финальные точки.

Так в столице Черноземья оказались картины Тропинина и Шишкина, Куинджи и Кустодиева, Фалька и Лактионова. Воронежский музей добавил к ним шесть шедевров из своей постоянной экспозиции: характерные для XVIII-XIX веков портреты, не лишенную юмора работу Крамского "Книги одолели", полотна художников ХХ столетия Елены Киселевой и Василия Яковлева.

- Некоторые экспонаты стали открытием и для специалистов. Лично меня поразили, например, "Интуристы в Ленинграде" Ивана Владимирова и неожиданно душевные для соцреализма картины из калининградского музея - "Письмо с фронта" Александра Лактионова и "Русь" Бориса Лавренко, - отметил координатор выставки. - Выделю, пожалуй, и пейзаж Куинджи "Березовая роща". (У художника несколько полотен с таким названием, в Воронеже представлено не самое знаменитое, но очень лиричное произведение 1880-х годов. - "РГ") Эта картина написана им во время 20-летнего добровольного затворничества.

Советский авангард в "Сокровищах…" представлен очень скромно. Такова принципиальная позиция организаторов, которые не хотели, чтобы неискушенные посетители спорили на тему "умеет ли художник рисовать". Выставка будет понятна любому зрителю.

Дополнительную информацию об авторах работ, провинциальных музеях и города можно почерпнуть на интерактивных панелях.

Для слабовидящих и незрячих посетителей в рамках проекта "Россия - моя история" изготовили рельефные копии полотен Куинджи, Тропинина, Крамского, Мыльникова, Яковлева и Тутунова. Их можно ощупать, а о сюжете картин узнать из аудиокомментариев.

Проект реализован Патриаршим советом по культуре при участии Третьяковской галереи, музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и фонда "Прорыв".

Выставка "Сокровища музеев России" продлится в Воронеже до 10 ноября 2019 года. Вход свободный. График работы музея - на его сайте.

Прямая речь

Оксана Лепнева, заместитель директора воронежского художественного музея имени И. Крамского:

- Осмотреть нашу новую выставку можно самостоятельно или, по понедельникам и вторникам, с тематической экскурсией. Экскурсии проводятся для групп по предварительным заявкам по телефону (473) 255-50-81 (звонить можно со среды по воскресенье с 15 до 18 часов). Кроме того, мы подготовили образовательную программу. Будут интересные лекции о Крамском, Репине и Киселевой - их картины есть у нас в постоянной экспозиции. Для детей от семи лет планируем несколько музейных занятий (также по предварительной записи). Наконец, на самой выставке транслируются фильмы о жизни и творчестве великих русских художников.