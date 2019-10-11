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11.10.2019 12:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Сокровища музеев России" бесплатно покажут в Воронеже

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Царские парсуны, жанровые картины передвижников и "соцреализм с человеческим лицом" - три века отечественной живописи можно обозреть за полчаса, посетив необычную экспозицию в областном музее имени И. Крамского.
В. Яковлев. Рыбы Каспия (1930-е годы) Фото: Воронежский художественный музей имени И. Крамского В. Яковлев. Рыбы Каспия (1930-е годы) Фото: Воронежский художественный музей имени И. Крамского
В. Яковлев. Рыбы Каспия (1930-е годы) Фото: Воронежский художественный музей имени И. Крамского

Но лучше, конечно, задержаться подольше.

"Сокровища музеев России" - это 40 полотен, хранящихся в разных концах страны. От Архангельска до Курска, от Калининграда до Перми.

Фото: РИА Новости
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Икона убиенного царевича Димитрия привезена из Переславля-Залесского, выразительный репинский портрет Леонида Андреева - из Омска (специально для выставки его добыли из запасников), картина "Интуристы в Ленинграде" обычно скрывается в фондах московского центра "РОСИЗО".

- Экспозиция создана как продолжение мультимедийного проекта "Россия - моя история". Год назад мы отобрали 280 работ из полусотни музеев 39 регионов, чтобы познакомить людей с развитием отечественной живописи. По этим картинам можно восстановить и вехи истории страны. Год назад "Сокровища музеев России" были представлены в московском Манеже и привлекли 250 тысяч человек. Логичным было желание показать проект за пределами столицы, - рассказал научный координатор выставки Иван Привалов. - Мы возвращаемся к идее передвижников - картины должны приезжать к зрителям, а не наоборот.

Снарядить сотни полотен в большой тур по стране оказалось сложно с точки зрения логистики. К тому же многие провинциальные музеи не хотели разлучаться со своими шедеврами. В итоге кураторы вычленили из московской подборки наиболее "мобильные" работы, в основном небольшого формата, поделили на три части и отправили по трем разным маршрутам. К настоящему моменту проект охватил восемь городов. Воронеж, Астрахань и Омск - финальные точки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Так в столице Черноземья оказались картины Тропинина и Шишкина, Куинджи и Кустодиева, Фалька и Лактионова. Воронежский музей добавил к ним шесть шедевров из своей постоянной экспозиции: характерные для XVIII-XIX веков портреты, не лишенную юмора работу Крамского "Книги одолели", полотна художников ХХ столетия Елены Киселевой и Василия Яковлева.

- Некоторые экспонаты стали открытием и для специалистов. Лично меня поразили, например, "Интуристы в Ленинграде" Ивана Владимирова и неожиданно душевные для соцреализма картины из калининградского музея - "Письмо с фронта" Александра Лактионова и "Русь" Бориса Лавренко, - отметил координатор выставки. - Выделю, пожалуй, и пейзаж Куинджи "Березовая роща". (У художника несколько полотен с таким названием, в Воронеже представлено не самое знаменитое, но очень лиричное произведение 1880-х годов. - "РГ") Эта картина написана им во время 20-летнего добровольного затворничества.

Советский авангард в "Сокровищах…" представлен очень скромно. Такова принципиальная позиция организаторов, которые не хотели, чтобы неискушенные посетители спорили на тему "умеет ли художник рисовать". Выставка будет понятна любому зрителю.

Фото: Олег Прасолов
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Дополнительную информацию об авторах работ, провинциальных музеях и города можно почерпнуть на интерактивных панелях.

Для слабовидящих и незрячих посетителей в рамках проекта "Россия - моя история" изготовили рельефные копии полотен Куинджи, Тропинина, Крамского, Мыльникова, Яковлева и Тутунова. Их можно ощупать, а о сюжете картин узнать из аудиокомментариев.

Проект реализован Патриаршим советом по культуре при участии Третьяковской галереи, музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и фонда "Прорыв".

Выставка "Сокровища музеев России" продлится в Воронеже до 10 ноября 2019 года. Вход свободный. График работы музея - на его сайте.

Прямая речь

Оксана Лепнева, заместитель директора воронежского художественного музея имени И. Крамского:

- Осмотреть нашу новую выставку можно самостоятельно или, по понедельникам и вторникам, с тематической экскурсией. Экскурсии проводятся для групп по предварительным заявкам по телефону (473) 255-50-81 (звонить можно со среды по воскресенье с 15 до 18 часов). Кроме того, мы подготовили образовательную программу. Будут интересные лекции о Крамском, Репине и Киселевой - их картины есть у нас в постоянной экспозиции. Для детей от семи лет планируем несколько музейных занятий (также по предварительной записи). Наконец, на самой выставке транслируются фильмы о жизни и творчестве великих русских художников.

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