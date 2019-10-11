В тульской кадетской школе произошла вспышка кишечной инфекции

В кадетской школе поселка Первомайский произошла вспышка кишечной инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

Выявлено 34 заболевших, недомогания протекают в легкой форме.

В четверг 10 воспитанников школы обратились к медикам с жалобами на боли в животе. Двое подростков оставлены в больнице под наблюдением врачей, рассказали ТАСС в региональном министерстве образования.

Роспотребнадзором организован полный комплекс профилактических мероприятий в школе, взяты пробы продуктов и воды из пищеблока и окружающей среды, проводится обследование персонала.