В Кемерове открыли "комнату страха" для газоспасателей

Первый в Сибирском федеральном округе комплекс для тренировки штатной команды газоспасателей открылся на крупном химическом комбинате в Кемерове.

Предприятие производит азотные удобрения и один из главных компонентов для промышленной взрывчатки. Любая авария чревата техногенной катастрофой, если спасатели окажутся не готовы к ней. В том числе психологически. Учиться работе в сложных условиях замкнутого пространства при нулевой видимости поможет так называемая "комната страха". Об этом сообщает ОТР.

В лабиринте, состоящем из модулей, благодаря чему его конфигурацию можно изменять, чувствуешь себя как на месте реального ЧП. Специальная аппаратура имитирует рев сирены и крики пострадавших. Участники тренинга, прорываясь сквозь дым и преодолевая многочисленные препятствия, должны подняться в первого этажа на четвертый и найти нуждающихся в помощи.

По словам газоспасателя Андрея Чиглинцева, очень важно, что это именно лабиринт-трансформер, в котором нельзя запомнить расположение и последовательность ходов. Площадь комнаты всего десять квадратных метров, и стоит она вместе с оборудованием, как двухкомнатная квартира - три миллиона рублей. Это уже третий по счету объект для подготовки спасателей на химкомбинате. Ранее здесь оборудовали тепловую камеру и тренажер для имитации завалов.