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11.10.2019 11:50
Проект: В регионах

В Красноярске состоится Форум предпринимательства Сибири-2019

17-19 октября 2019 г. в Красноярске пройдет крупнейшее за Уралом событие для малого и среднего бизнеса - XVIII межрегиональный Форум предпринимательства Сибири.
Фото: Из архива компании "Красноярская ярмарка" Фото: Из архива компании "Красноярская ярмарка"
Фото: Из архива компании "Красноярская ярмарка"

Гостей ждет обширная программа: более трех десятков полезных мероприятий, встречи с ведущими бизнес-тренерами России и мира, а также лучшие предложения в сфере деловых услуг, коммерческой недвижимости, кредитования.

Более 15 банков готовят выгодные предложения для предпринимателей и горожан. Специалисты подберут кредитные продукты для  создания и развития бизнеса, покупки, строительства или ремонта недвижимости. Также предпринимателям будет представлен большой спектр рекламных и маркетинговых услуг: онлайн-касса, решения в области наружной рекламы и дизайна. Состоится  масштабная презентация новинок в сфере промопродукции и бизнес-подарков. Для посетителей будут работать консультационные площадки специалистов из структур поддержки малого и среднего предпринимательства.

Одновременно с форумом пройдёт Siberian Business Forum. Хедлайнером выступит всемирно известный бизнес-тренер Гарретт Джонстон. Он проведёт тренинг "Маркетинг на 360 градусов", на котором раскроет прорывные технологии стратегического маркетинга. Также на Siberian Business Forum приедут федеральные и международные спикеры: Михаил Федоренко, Владимир Зима, Александр Чигров, Сергей Бехтерев. Важно, что специалисты разберут ключевые тренды на примере местных кейсов.

Подробная информация о Siberian Business Forum и регистрация на сайте: https://www.sibbf.ru/Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 / МВДЦ "Сибирь". Директор выставки: Зарубин Вячеслав Эдуардович• +7 (391) 200-44-00• +7-913-538-00-23 • zarubin@krasfair.ru • www.krasfair.ru.

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