В Новосибирском зоопарке искусственно выкормили детеныша кинкажу

Детеныша кинкажу - небольшого хищника семейства енотовых - начали искусственно выкармливать в Новосибирском зоопарке. Как рассказали в пресс-службе учреждения, у самки не оказалось молока, поэтому она не может самостоятельно кормить потомство.

Эти зверьки содержаться в зоопарке с 2007 года, но за всю историю это первый случай, когда пришлось прибегнуть к искусственному вскармливанию такого малыша. Сразу после рождения, кинкажу настолько мал, что без труда помещается в ладони. Вырастает в итоге размером с небольшую кошку.

Пока что детенышу до полноценных размеров еще далеко, хотя он уже вырос из меховой шапки, которую в зоопарке сначала приспособили в качестве манежа-лежанки. Впрочем, несмотря на то, что зверек уже не помещается туда, он все же предпочитает спать рядом с шапкой.

- Мы даем ему через соску смесь, разработанную для щенков. Конечно, это не мамино молоко, но состав подходит для малышей этого вида. Маленький кинкажу растет, набирает вес, развивается. Бутылочку с соской уже поменяли, взяв размер побольше. Кормить малыша кинкажу нужно круглосуточно, через равные промежутки времени, как новорожденного ребенка. Такой режим сохраняется до сих пор, только ночью интервал между кормлениями стал длиннее, - рассказала заведующая отделом тропических животных Новосибирского зоопарка Юлия Коновалова.