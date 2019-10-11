Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года

Михаил Пиотровский переназначен на пост генерального директора Государственного Эрмитажа.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин. В документе говорится, что Михаил Пиотровский назначен на эту должность сроком на три года.

Михаил Пиотровский - историк-востоковед, арабист, исламовед, доктор исторических наук, профессор. В Эрмитаже работает с 1991 года. Вначале занимал должность директора по научной работе, в 1992 году был назначен директором, а затем и генеральным директором музея.

Последний раз министерство культуры РФ продлевало контракт с Михаилом Пиотровским в 2016 году.