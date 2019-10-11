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11.10.2019 12:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет "Международная неделя консерваторий"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге 19 октября открывается XIX фестиваль "Международная неделя консерваторий". Он продлится до 2 ноября и пройдет на двенадцати лучших концертных площадках города.
Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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Фестиваль откроется в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии масштабным концертом с участием коллективов из России, стран Балтии и Великобритании. Молодые музыканты и маститые профессора из Европы, США, Казахстана, Армении и России, представляющие 18 высших школ музыки из 16 стран мира, продемонстрируют композиторские, исполнительские, научно-исследовательские и образовательные достижения вузов, в которых они обучаются или преподают.

Не имеющий аналогов международный музыкальный форум, учрежденный в 2001 году по инициативе Санкт-Петербургской консерватории, включает концертный и научно-практический разделы. Специальные программы "Международной недели консерваторий" посвящены знаменательным датам в истории российской и мировой музыкальной культуры, в том числе Году музыки Великобритании-России и Году театра в России.

В многочисленных концертах - мировые, российские и петербургские премьеры известных композиторов России, ближнего и дальнего зарубежья. Детскую оперу британского композитора Оливера Нассена "Там, где живут чудовища" впервые в России представит лондонская компания Shadwell Opera.

Значимое событие фестиваля - премьера кантаты "Призрак" Станислава Монюшко на стихи Адама Мицкевича. Это самобытное сочинение на сцене Эрмитажного театра прозвучит в исполнении солистов Национальной оперы Варшавы и Камерного оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением Заслуженного артиста России, ректора Санкт-Петербургской консерватории Алексея Васильева.

26 октября в рамках официального закрытия фестиваля заявлена еще одна мировая премьера: "Симфонический распев" Сергея Слонимского исполнит Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории. За дирижерским пультом - народный артист СССР Юрий Симонов, которому будет торжественно вручен диплом и мантия почетного профессора старейшего музыкального вуза России.

Фото: Виталий Голубев
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Помимо премьер, фестивальная афиша представит более 10 программ, включающих симфонические, хоровые и камерные опусы, сочинения для органа, а также джаз, этно и кроссовер.

В научно-практической блок включены семинары, творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы ведущих профессоров зарубежных школ, а также международная научная конференция, выставка уникальных материалов из фондов Научной музыкальной библиотеки Консерватории и презентация итальянского документального фильма, посвященного выдающемуся дирижеру Юрию Арановичу.

За прошедшие восемнадцать лет фестиваль представил более 280 высших школ музыки России, стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

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