В мире
11.10.2019 13:58
Текст: Юрий Сизов

Сергей Лебедев остается в должности лидера Исполкома СНГ

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев. Алексей Дружинин/РИА Новости

Решение о продлении на три года срока полномочий действующего исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева принято 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, информирует БЕЛТА.

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Впервые 71-летний дипломат был назначен на должность председателя Исполкома СНГ двенадцать лет назад, в октябре 2007 года. С инициативой вновь продлить срок его полномочий выступила сегодня на саммите Российская Федерация.

"Уверен, что Сергей Николаевич еще много сможет сделать для повышения эффективности работы организации, расширения сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул президент России Владимир Путин, представляя кандидатуру Сергея Лебедева.

По словам российского лидера, председателю Исполкома СНГ за долгое время работы удалось наладить конструктивные, деловые и добрые, хорошие личные отношения с каждым из руководителей государств СНГ.

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