Сергей Лебедев остается в должности лидера Исполкома СНГ

Решение о продлении на три года срока полномочий действующего исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева принято 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, информирует БЕЛТА.

Впервые 71-летний дипломат был назначен на должность председателя Исполкома СНГ двенадцать лет назад, в октябре 2007 года. С инициативой вновь продлить срок его полномочий выступила сегодня на саммите Российская Федерация.

"Уверен, что Сергей Николаевич еще много сможет сделать для повышения эффективности работы организации, расширения сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул президент России Владимир Путин, представляя кандидатуру Сергея Лебедева.

По словам российского лидера, председателю Исполкома СНГ за долгое время работы удалось наладить конструктивные, деловые и добрые, хорошие личные отношения с каждым из руководителей государств СНГ.