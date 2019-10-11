Новости

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами 11:46
Депутаты вступились за воспитательницу, уволенную из-за "Конька-горбунка" 11:45
Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений 11:44
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта 11:39
Путин заявил, что письма мировым лидерам по ракетам остались без ответа 11:39
Десантники Союзного государства примут участие в учении в Брестской области 11:33
Посольство РБ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП под Калугой 11:29
Жители Саратова несут цветы и игрушки к дому убитой девочки 11:28
В тюменском аэропорту Рощино впервые приземлился "Тигролет" 11:25
Стало известно о разработке бутылок для пива на бумажной основе 11:17
В Красноярском крае после заморозков зацвели весенние цветы 11:17
Путин назвал пример народной дипломатии 11:12
Лукашенко призвал к укреплению СНГ как самодостаточного объединения 11:04
Москвичей в эти выходные ждет теплая погода 11:01
Новый концепт Toyota LQ заботится о человеке и природе 11:01
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове был судим за изнасилование 10:59
В каких городах России жители готовы разделять мусор 10:50
Слишком быстрый: как истребитель США сам себя сбил 10:50
Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы 10:42
Николай Подгузов назначен гендиректором АО "Почта России" 10:39
Донецкий драмтеатр увековечил память бывшего худрука Марка Бровуна 10:38
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes 10:30
Новый Toyota Mirai оказался помесью Camry и моделей Lexus 10:30
В компании-владельце подтвердили версию теракта на танкере из Ирана 10:26
"С меня корона не упадет": Зеленский рассказал о звонках Путину 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 11:17
Рубрика: Общество

Стало известно о разработке бутылок для пива на бумажной основе

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бутылки из древесного волокна и перерабатываемого ПЭТ-пластика гораздо менее вредны для окружающей среды, чем алюминиевые или стеклянные, к которым все привыкли. Именно поэтому одна известная пивная компания всерьез занялась разработкой новых емкостей для своего товара.

Фото: iStock
Стремление к компактности и экологичности изменило рынок бытовой химии

Речь идет о фирме Carlsberg. Она уже представила два прототипа будущих бутылок из древесного волокна: одна будет покрыта тонкой пленкой из ПЭТ-пластика, чтобы пиво не просачивалось наружу, а в другой будет использоваться подкладка на био-основе. При этом, как отмечают в самой компании, никто жестяные банки или стеклянные бутылки на бумажные заменять не будет. У потребителя просто расширится выбор.

На данный момент прототипы только тестируются, и пока не известно, когда они поступят на рынок. Самой большой трудностью сейчас является поиск подходящего состава для новой бутылки, потому что он не должен влиять на вкус пива. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, Carlsberg заключила партнерские соглашения с такими компаниями как Absolut, Coca-Cola и L'Oréal, чтобы вместе попытаться создать новый, экологически безвредный продукт.

Общество Экология Экономика Товары и цены
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
В компании-владельце подтвердили версию теракта на танкере из Ирана
Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги
СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм