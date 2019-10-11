Стало известно о разработке бутылок для пива на бумажной основе

Бутылки из древесного волокна и перерабатываемого ПЭТ-пластика гораздо менее вредны для окружающей среды, чем алюминиевые или стеклянные, к которым все привыкли. Именно поэтому одна известная пивная компания всерьез занялась разработкой новых емкостей для своего товара.

Речь идет о фирме Carlsberg. Она уже представила два прототипа будущих бутылок из древесного волокна: одна будет покрыта тонкой пленкой из ПЭТ-пластика, чтобы пиво не просачивалось наружу, а в другой будет использоваться подкладка на био-основе. При этом, как отмечают в самой компании, никто жестяные банки или стеклянные бутылки на бумажные заменять не будет. У потребителя просто расширится выбор.

На данный момент прототипы только тестируются, и пока не известно, когда они поступят на рынок. Самой большой трудностью сейчас является поиск подходящего состава для новой бутылки, потому что он не должен влиять на вкус пива. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, Carlsberg заключила партнерские соглашения с такими компаниями как Absolut, Coca-Cola и L'Oréal, чтобы вместе попытаться создать новый, экологически безвредный продукт.