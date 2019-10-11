Суд США может выпустить под залог экс-президента Перу Толедо

Американский суд планирует выпустить под залог экс-президента Перу Алехандро Толедо, экстрадиции которого из США добивается перуанское правительство. Об этом говорится в распространенном в четверг распоряжении федерального судьи в Калифорнии Винса Чхабриа.

Если решение суда не оспорит федеральный прокурор, то Толедо будет освобожден 22 октября. Его отпустят под залог с условием, что он будет находиться под домашним арестом и носить GPS-браслет. По данным суда, у экс-президента Перу нет загранпаспорта, который позволил бы ему быстро покинуть Соединенные Штаты, пишет РИА Новости.

Толедо провел в одиночном заключении почти три месяца, выходя на часовую прогулку раз в два дня. По данным тюремного психиатра, такие условия уже привели к значительному ухудшению психического здоровья экс-президента. "Для человека, которого не осудили по обвинению в каком-либо преступлении, жестокость подобного ограничения свободы поднимает серьезные вопросы", - решил судья, отметив, что Толедо предстоит дожидаться решения об экстрадиции еще многие месяцы, если не годы.

Напомним, Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. Он подозревается в получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. Предполагается, что Толедо получил 20 миллионов долларов.