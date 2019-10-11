Торговля услугами требует укрепления международного сотрудничества

В контексте преобразования мировой экономики торговля услугами играет значительную движущую роль в дальнейшей экономической трансформации и модернизации. В качестве яркого примера можно привести Китай, который для развития торговли услугами создал множество экспериментальных зон по углублению инноваций и развития торговли услугами в 17 провинциях и городах, а также 13 баз государственного уровня по экспорту культурных продуктов. К тому же, в 31 китайских городах в экспериментальном порядке развивается аутсорсинг. Все эти действия содействуют промышленной агломерации и инновациям. Кроме того, более половины занятости и роста занятости в глобальном масштабе приходится именно на сектор услуг, который стал крупнейшим поставщиком рабочих мест в мире.

Для укрепления международного сотрудничества в сфере торговли услугами необходимо устранить имеющиеся барьеры. К этому стремятся многие страны и регионы мира, включая Китай. В последние годы страна прилагает активные усилия для расширения открытости финансового сектора. Расширение внешней открытости в финансовой сфере - это одно из требований для углубления финансовых реформ и ускорения комплексного развития экономки КНР. В конце прошлого года в стране был принят комплекс мер в этой сфере.

Ограничения на иностранную собственность для новых финансовых инвестиций в основные фонды и компаний по управлению капиталом, инициированных коммерческими банками, устанавливаться не будут. Кроме того, будет существенно расширена сфера деятельности иностранных банков, сняты ограничения сфер деятельности совместных компаний, оперирующих ценными бумагами. В стране отменено требование о том, что иностранные страховые компании должны иметь действующее представительство в течение двух лет, прежде чем запустить бизнес в Китае. К концу июня Китай выпустил обновленный негативный список для дальнейшей либерализации доступа на рынок и сокращения списка секторов, закрытых для иностранных инвестиций. Следующим шагом станет в максимально короткие сроки ослабление ограничения на долевое соотношение иностранного капитала.

Для укрепления международного сотрудничества в сфере торговли услугами необходимо сформировать новую платформу международного сотрудничества. В последние годы Китай активно расширяет сотрудничество со странами и регионами, расположенными вдоль "Одного пояса и одного пути".

Чтобы способствовать развитию международной торговли услугами, Китай также создал такие платформы, как Китайская международная выставка импортных товаров и услуг (China International Import Expo) и Международная китайская выставка новейших технологий торговли услугами China International Fair for Trade in Services (CIFTIS). Китай намерен продолжать прилагать совместные с другими странами и регионами мира усилия, чтобы устранить политические барьеры и содействовать процветанию и развитию международной торговли услугами.